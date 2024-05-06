بتكلفة 2.4 مليار ريال.. "فيصل بن بندر" يُدشِّن 7 مشاريع لتصريف مياه السيول والأمطار بالرياض

وأضاف: يبلغ إجمالي أطوال المشاريع السبعة 400 كيلومتر طولي، تغطي عددًا من أحياء مدينة الرياض، بتكلفة إجمالية وصلت إلى مليارين وأربعة وخمسين مليون ريال؛ وبهذا تصل نسبة التغطية لمدينة الرياض إلى 55%. كما يجري العمل حاليًا على 12 مشروعًا لشبكات تصريف مياه السيول في مدينة الرياض، بتكلفة إجمالية وصلت إلى ثلاثة مليارات وستة وثمانين مليون ريال. كما ستعمل أمانة منطقة الرياض جاهدة خلال السنوات القليلة القادمة ضمن خطة المحفظة الخمسية لمشاريع شبكات السيول؛ لخدمة المتبقي من أحياء المدينة وتغطيتها تحقيقًا لرؤية السعودية 2030.