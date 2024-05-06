بتكلفة 2.4 مليار ريال.. "فيصل بن بندر" يُدشِّن 7 مشاريع لتصريف مياه السيول والأمطار بالرياض

دشَّن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، سبعة مشاريع لتصريف مياه السيول والأمطار في مدينة الرياض، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 2.4 مليار ريال، وذلك بحي القيروان في الرياض.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة.
ورفع سمو الأمير فيصل بن بندر في تصريح بهذه المناسبة الشكر للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على ما توليه من دعم لكل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن، متمنيًا أن تعود هذه المشاريع بالنفع على الرياض وسكانها وزوارها، وأن تواكب رؤية السعودية الطموحة 2030.
وقال سموه: اليوم -ولله الحمد- نحتفل بهذا المشروع الذي حقق نسبة جيدة في تغطية السيول والأمطار وتصريفها في مدينة الرياض. مؤكدًا أن هذه المشاريع جاءت نتيجة عمل وجهود متواصلة بين الجميع في المنطقة.
وأشار إلى أن هذه المشاريع التي تم تدشينها تتزامن مع ما تم تدشينه اليوم من مشاريع في المنطقة لصالح وزارة النقل والخدمات اللوجستية.
وشكر سموه العاملين في أمانة المنطقة بقيادة سمو الأمين، سائلاً المولى -جل وعلا- أن يوفق الجميع إلى تطوير مدينة الرياض بالشكل المنشود، وأن يكلل المساعي بالنجاح.
عقب ذلك بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى وكيل الأمانة للمشاريع، المهندس الوليد العكرش، كلمة رفع فيها الشكر للقيادة الرشيدة على الدعم المتواصل للمشاريع البلدية في مدينة الرياض، مثمنًا تشريف سمو أمير منطقة الرياض حفل تدشين المشاريع.
وأكد العكرش أن مشاريع تصريف مياه السيول ودرء مخاطرها في مدينة الرياض جاءت لتحقيق التنمية المستدامة والاستدامة المائية والبيئية في المدينة؛ بما يسهم في تحسين جودة الحياة لسكان المدينة.
وأضاف: يبلغ إجمالي أطوال المشاريع السبعة 400 كيلومتر طولي، تغطي عددًا من أحياء مدينة الرياض، بتكلفة إجمالية وصلت إلى مليارين وأربعة وخمسين مليون ريال؛ وبهذا تصل نسبة التغطية لمدينة الرياض إلى 55%. كما يجري العمل حاليًا على 12 مشروعًا لشبكات تصريف مياه السيول في مدينة الرياض، بتكلفة إجمالية وصلت إلى ثلاثة مليارات وستة وثمانين مليون ريال. كما ستعمل أمانة منطقة الرياض جاهدة خلال السنوات القليلة القادمة ضمن خطة المحفظة الخمسية لمشاريع شبكات السيول؛ لخدمة المتبقي من أحياء المدينة وتغطيتها تحقيقًا لرؤية السعودية 2030.
عقب ذلك شاهد سموه والحضور عرضًا مرئيًّا للمشاريع، والتصور المستقبلي لشبكات تصريف الأمطار والسيول في الرياض.
يذكر أن هذه المشاريع صُممت وفق أعلى المعايير العالمية في تصريف السيول، ودرء مخاطرها، عبر تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وإعداد الكوادر البشرية، وتأهيلها للتعامل مع مياه الأمطار والسيول، والتعرف على الطرق العالمية في التعامل معها.