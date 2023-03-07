سيركليز يرعى فعالية "مكة تجمعنا" المنظمة من قِبَل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة برعاية استراتيجية

وأشاد الرئيس التنفيذي لدوائر الادخار سيركليز الأستاذ خالد الحسون قائلًا: "يُعد التنظيم المقام من قِبَل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة للفعالية، أحد عوامل النجاح التي جعلتنا نسلط الضوء على رعايتنا للحدث خصوصًا وأننا في سيركليز نمثّل أدوارًا هامةً في المسؤولية الاجتماعية، ونسعى إلى تحقيق تطلعات كافة عملائنا من خلال وضع العديد من البرامج الادخارية المناسبة لهم".