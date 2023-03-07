سيركليز يرعى فعالية "مكة تجمعنا" المنظمة من قِبَل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة برعاية استراتيجية

أقامت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، فعالية "مكة تجمعنا" في مزدلفة على سعة تفوق ٤٠ ألف متر مربع، وحظيت الفعالية برعاية مميزة من قِبَل دوائر الادخار سيركليز.
وأشاد الرئيس التنفيذي لدوائر الادخار سيركليز الأستاذ خالد الحسون قائلًا: "يُعد التنظيم المقام من قِبَل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة للفعالية، أحد عوامل النجاح التي جعلتنا نسلط الضوء على رعايتنا للحدث خصوصًا وأننا في سيركليز نمثّل أدوارًا هامةً في المسؤولية الاجتماعية، ونسعى إلى تحقيق تطلعات كافة عملائنا من خلال وضع العديد من البرامج الادخارية المناسبة لهم".
وأردف "الحسون": "شهدت الفعالية توافدًا مميزًا في الحضور مع بداية انطلاقتها؛ ووفرت الهيئة عددًا من الأنشطة الترفيهية التي تلبي بدورها تطلعات زوار وسكان مدينة مكة المكرمة".
الجدير بالذكر أن "سيركليز" أحد أفضل التطبيقات التي تُزاول نشاطها بتقديم حلول التقنية المالية؛ وذلك بترخيص من البنك المركزي السعودي، ويعمل على زيادة الموارد المالية وتحسين التجربة وتقوم بإدارته العديد من الكفاءات الوطنية.