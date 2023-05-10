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بيومها الثالث.. تبرعات الحملة السعودية لإغاثة الشعب السوداني قرب 3 ملايين ريال

عدد المتبرعين قارب 12 ألفاً لدعم أشقائهم في محنتهم بعد تدهور الأوضاع الإنسانية
بيومها الثالث.. تبرعات الحملة السعودية لإغاثة الشعب السوداني قرب 3 ملايين ريال
سبق
سبق

قارب إجمالي التبرعات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب السوداني الشقيق، عبر منصة "ساهم"، صباح اليوم، ثلاثة ملايين ريال حالياً، بإجمالي عدد متبرعين 11825 متبرعاً.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قد أطلق الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب السوداني الشقيق، بتوجيهٍ كريمٍ من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.

وأوضح المركز أن الملايين من السودانيين بحاجة إلى الوقوف معهم في محنتهم بعد تدهور الأوضاع الإنسانية والنقص الشديد في الغذاء والدواء والمأوى والمياه الصالحة للشرب؛ وعطاء المتبرعين يخفّف معاناتهم والدعم يوفّر لهم مستلزمات الحياة.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
منصة ساهم
الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب السوداني

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