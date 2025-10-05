آل الشيخ يعلن: استراتيجية ترفيه شاملة وخطة جديدة تنطلق خلال موسم الرياض

كشف المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، مساء اليوم، عن تفاصيل موسم الرياض 2025، مؤكدًا أن جميع أهداف الخطة الترفيهية التي انطلقت قبل خمس سنوات قد تحققت، وأن الهيئة تعمل حاليًا على إعداد خطة جديدة ستُطلق قريبًا خلال الموسم الحالي وتمتد إلى المواسم القادمة.
وأوضح آل الشيخ أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إعلان استراتيجية الترفيه للسنوات القادمة، مشيرًا إلى أن موسم الرياض أصبح شعارًا وعلامة على كل لسان، وقال: "نحن لا نحتاج أحدًا، وموسم الرياض سيقدّر من يقدّره، وسنحرص على من يحرص عليه".
وأضاف رئيس الهيئة أن الوقت قد حان لمنح الشباب والشابات السعوديين الفرصة لاكتساب الخبرة والظهور على المسارح، مؤكدًا أنهم باتوا قادرين على تقديم أفضل العروض، مشددًا على أن موسم الرياض يتطور باستمرار، وأنه "لم يُمنع أحد من المشاركة، بل نرحّب بالجميع ممن يضيف قيمة للموسم".
وفي حديثه عن المشاركة الشامية في موسم الرياض، أوضح آل الشيخ أن هذا التوجه يأتي تماشيًا مع التطورات السياسية في سوريا، مؤكدًا دعم المملكة لإخوانها في الشام، قائلاً إن المحتوى الشامي محبّب للشعب السعودي ويحظى بقبول واسع.
وفيما يتعلق بدعوات مقاطعة بعض المشاريع أو العلامات التجارية، وصف آل الشيخ هذا السلوك بأنه "غير صحي"، موضحًا أن المتضرر من ذلك سيكون الموظفون والمستثمرون داخل المملكة، ما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني.
وأشار آل الشيخ إلى أن 50 مسرحية سعودية وخليجية ومصرية جاهزة للعرض خلال الموسم، مؤكدًا أن بصمة موسم الرياض أصبحت عالمية.
كما لفت إلى الجانب الاجتماعي في فعاليات موسم الرياض، مبينًا أن الموسم يشهد سنويًا حدثًا مخصصًا لذوي شهداء الواجب والأيتام، وكشف عن تخطيط لإقامة حفل زفاف جماعي لألف شاب وشابة سعوديين هذا الموسم.