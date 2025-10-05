آل الشيخ يعلن: استراتيجية ترفيه شاملة وخطة جديدة تنطلق خلال موسم الرياض

كشف المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، مساء اليوم، عن تفاصيل موسم الرياض 2025، مؤكدًا أن جميع أهداف الخطة الترفيهية التي انطلقت قبل خمس سنوات قد تحققت، وأن الهيئة تعمل حاليًا على إعداد خطة جديدة ستُطلق قريبًا خلال الموسم الحالي وتمتد إلى المواسم القادمة.