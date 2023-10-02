إطلاق الدورة الـ11 من جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز وتكريم الفائزين خلال العام 2023

وفي ختام فقرات الحفل، كرّم الأمير سعود بن فهد بن عبدالله والأمير عبدالله بن فيصل بن خالد، بمعيّة الدكتور فهد المغلوث، الفائزين بالجوائز الاجتماعية، وهم: مبادرة نوابغ المستقبل الفائزة بجائزة تحفيز، والفائزين بجائزة أم الجود وهم ناصر العثمان في مجال التوعية بالمسؤولية المجتمعية، والدكتور عبدالعزيز العثمان في مجال التوعية بالصحة العامة والنفسية، والدكتورة أفنان الغامدي في مجال التوعية بالثقافة العامة، والمهندس راكان العنزي الفائز في مجال التوعية بالتعليم، وكذلك تكريم الفائزين بجائزة تنسيق وهما جمعية سمح للخدمات الطبية، وجمعية طهور لرعاية ومساندة مرضى السرطان، بالإضافة إلى عددٍ من الطلاب والطالبات الفائزين بجائزة المواطنة المسؤولة.