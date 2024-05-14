"المحاسبة" وجهاز المساءلة الحكومية الأمريكي يبحثان التعاون المشترك

وشهد الاجتماع بحث ومناقشة أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجهازين، واستعراض تجربة الديوان العام للمحاسبة ومنهجيته في مجال الرقابة على الأداء، إضافةً إلى مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجهازين في العام 2019 بمدينة الرياض.