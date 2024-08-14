"السديس" يثمّن جهود ولي العهد في خدمة الحرمين.. ويؤكد: العلماء يحظون بتقدير ولاة الأمر

وأضاف: أنه أكد خلال تشرفه بالسلام على سمو ولي العهد، على جاهزية رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الكاملة؛ لتنظيم "ندوة الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما" في الـ"23" من صفر بنسختها الثانية بالمسجد النبوي، عقب الموافقة الملكية الكريمة، مقدمًا الشكر والامتنان لسموه الكريم على دعمه الكبير لرئاسة الشؤون الدينية، إلى جانب دعمه لإقامة الندوة المباركة في رحاب المسجد النبوي لأول مرة؛ الأمر الذي يدفع في رئاسة الشؤون الدينية إلى بذل مزيد من الجهد والتضحية في سبيل تحقيق طموح القيادة الرشيدة من هذا الجهاز الديني التخصصي المستحدث؛ لتكريس وسطية الإسلام الحق وقيمه ومبادئه عالميًّا، من قلب الحرمين الشريفين، فضلًا عن خدمة قاصديهما وإثراء تجربتهم دينيًّا. ‏‎