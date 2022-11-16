تمس القضاة السابقين ومَن في حكمهم.. قانوني لـ"سبق": قواعد الحدّ من تعارُض المصالح تعزز النزاهة ومكافحة الفساد

وأكمل: بالإضافة إلى ما تقدم، فقد تضمن المشروع عددًا من الأحكام التي دعت الحاجة إلى استحداثها؛ سعيًا لتحقيق أهداف المشروع، ومن أهم هذه الأحكام منع من سبق له العمل في المحاكم واللجان ذات الاختصاص القضائي -لمدة سنتين من انتهاء علاقته بها- من الترافع وتقديم استشارة في الدعاوى والوقائع التي تنظرها المحكمة أو اللجنة التي عمل فيها آخر سنة من عمله، ومنع عضو النيابة العامة السابق -لمدة سنتين من انتهاء علاقته- من الترافع وتقديم استشارة في الوقائع التي يحقق فيها فرع النيابة الذي عمل فيه آخر سنة من عمله في النيابة، ومنع من سبق له العمل في السلك القضائي -لمدة سنتين- من قبول الوكالة ضد أو عن أحد الخصوم الذين سبق لهم الترافع أمامها أو سبق له التحقيق معهم آخر سنة من عمله في السلك القضائي.