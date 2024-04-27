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الملك يوافق على مقترح ولي العهد بإلزام منسوبي الجهات الحكومية بارتداء الزي الوطني داخل مقار عملهم

من المدنيين.. باستثناء بعض أصحاب المهن مثل الأطباء والممارسين الصحيين والمهندسين
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على التأكيد على الجهات الحكومية بإلزام منسوبيها السعوديين المدنيين بالزي الوطني (الثوب والغترة أو الشماغ) منذ دخولهم لمقار عملهم حتى خروجهم، ما عدا مَن تقتضي طبيعة عملهم -وفق الإجراءات الإدارية المنظمة لذلك- لبس زي مهني مُعيَّن، مثل الأطباء والممارسين الصحيين والمهندسين.. ونحوهم.

وقال خادم الحرمين في برقية لولي العهد رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز: "اطلعنا على ما عرضتموه، ونخبركم بموافقتنا على ذلك، وأن تقوم الجهات الرقابية برفع تقارير دورية عن مدى التزام منسوبي الجهات الحكومية السعوديين بذلك".

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز
الزي السعودي
الزي الوطني

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