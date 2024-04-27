الملك يوافق على مقترح ولي العهد بإلزام منسوبي الجهات الحكومية بارتداء الزي الوطني داخل مقار عملهم

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على التأكيد على الجهات الحكومية بإلزام منسوبيها السعوديين المدنيين بالزي الوطني (الثوب والغترة أو الشماغ) منذ دخولهم لمقار عملهم حتى خروجهم، ما عدا مَن تقتضي طبيعة عملهم -وفق الإجراءات الإدارية المنظمة لذلك- لبس زي مهني مُعيَّن، مثل الأطباء والممارسين الصحيين والمهندسين.. ونحوهم.
وقال خادم الحرمين في برقية لولي العهد رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز: "اطلعنا على ما عرضتموه، ونخبركم بموافقتنا على ذلك، وأن تقوم الجهات الرقابية برفع تقارير دورية عن مدى التزام منسوبي الجهات الحكومية السعوديين بذلك".