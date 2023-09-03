جمعية ألزهايمر تطلق حملتها التوعوية "أحتاجك" بالرياض

وأوضحت الجمعية، في بيان أصدرته، اليوم الأحد، بهذه المناسبة أن "حملة "أحتاجك"، هي رسالة مريض ألزهايمر لنا جميعًا، كمقدمي رعاية، وفاعلين للخير، والمجتمع كافة، في رحلته مع المرض وتحدياته، أحتاجك للاهتمام بي، ورعايتي، وتحسين جودة حياتي، وأحتاجك لتغطية احتياجاتي، وأحتاجك لخلق مجتمع واعٍ، وراعٍ بمرض ألزهايمر، وأمل أكبر وقادم في مستجدات الوقاية والتشخيص والعلاج والعلم الحديث".