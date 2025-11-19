في اليوم الثاني من الزيارة الرسمية.. ولي العهد يرسم ملامح شراكات دولية أوسع بثقة سعودية راسخة

شهد اليوم الثاني من الزيارة التاريخية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – إلى الولايات المتحدة الأمريكية، سلسلة من اللقاءات والفعاليات رفيعة المستوى، عزّزت من حضور المملكة الدولي، ورسّخت توجهاتها نحو شراكات استراتيجية قائمة على الاستقرار والازدهار، وتعزيز رفاهية المواطن السعودي.