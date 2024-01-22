"حرث وبذور وأمطار وإنتاج".. 8 مواقع للزراعة البعلية بالشماسية والأسياح

وبيَّن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان الصوينع، أن مساحة المواقع الزراعية التي تقع بمحافظتَي الشماسية والأسياح، تبلغ نحو 9690 دونمًا، بإنتاج يصل إلى 1670 طنًا، مؤكدًا أن الزراعة البعلية تعـد من أهم الجوانب بمنطقة القصيم القائمة على الاستفادة من مياه الأمطار في قطاع الإنتاج الزراعي.