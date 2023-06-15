تحديات وحلول الفحص المبكر لحديثي الولادة على طاولة مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة

وناقش المشاركون في حوار مفتوح المحاور الرئيسة لإيجاد الحلول والبدائل للجهود المبذولة لتطوير برنامج فحص حديثي الولادة، ومستجدات العلاج والمكملات الغذائية للرضع والأطفال، إضافة إلى إيجاد سجل وطني لربط وتكامل قواعد بيانات برنامج الفحص المبكر للمواليد، والتوسع بالبرنامج، وآليات إضافة أمراض جديدة للبرنامج، إلى جانب المعايير العالية لفحص حديثي الولادة وأساليب المحافظة عليها.