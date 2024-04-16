"نيوم" تستضيف منتدى عالمياً للمقاولين وتستعرض الخطط المستقبلية لمشاريعها

وبالتزامن مع دخول مشاريع نيوم المرحلة التالية من التنفيذ، تبرز أهمية الطلب على الكفاءة والإتقان في مجال البناء على أعلى المستويات لتنفيذ بعض من أكثر المشاريع التنموية الجريئة التي شهدها العالم على الإطلاق، ومنها مدينة "ذا لاين" البالغ طولها 170 كيلومتراً، التي يتم بناء مجموعاتها النموذجية على مراحل، والتي سترحب المرحلة الأولى منها بساكنيها في عام 2030.