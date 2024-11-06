انطلاق فعالية 11.11 على أمازون السعودية مع عروض مميزة للعملاء وتخفيضات حصرية لأعضاء "برايم"

الإلكترونيات:

• تخفيضات تصل إلى 45% على الساعات وحلقات تتبع اللياقة البدنية من "فِت بِت" و"أورا".

• تخفيضات تصل 44% على سماعات الرأس اللاسلكية، والميكروفونات، ومكبرات الصوت من "سوني"، و"جابرا"، و"ساوند كور"، و"فيفين"، و"جي بي أل"، و"مارشال"، و"شاومي"، و"بانج أند أولوفسن".

• تخفيضات تصل إلى 35% على الهواتف المحمولة من "سامسونج"، و"هونر"، و"إنفنكس".

• تخفيضات تصل 35% على الكاميرات، وأجهزة العرض، والملحقات من "بيينتك"، و"جو برو"، و"أوليمبوس"، و"دي جي آي".

• تخفيضات تصل إلى 25% على الشواحن المتنقلة، ومحولات الشحن، وملحقات الشحن من "بلينكن"، و"أنكر"، و"يوجرين"، و"نيكومي".

الترفيه والألعاب:

• تخفيضات تصل إلى 35% على الألعاب والسكوترات الكهربائية من "باربي"، و"ليجو"، و"هيبوي".

• تخفيضات تصل إلى 28% على "بلاي ستيشن"، والشاشات، ووحدات التحكم، وسماعات الرأس من "سوني"، و"أسوس"، و"سامسونج"، و"إل جي".

أجهزة أمازون:

• تخفيضات تصل إلى 47% على أجهزة "رينج" Ring.

• تخفيضات تصل إلى 32% على أجهزة "كيندل" Kindle.

أدوات المنزل والمطبخ:

• قم بالتوفير على المستلزمات اليومية من علامات تجارية معروفة، مثل "إيلي"، و"تيلدا"، و"المراعي"، و"نستله"، و"إيفيان"،و"ماجي"، و"بايارا"، و"هيرشيز"، و"بيتي كروكر"، و"نيتشر فالي"، و"كلينكس"، و"ديتول"، و"أومو".

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• تخفيضات تصل إلى 50% على ماكينات القهوة من "ديلونجي".

• تخفيضات تصل إلى 43% على المقالي الهوائية وأطقم الطهي من "نينجا"، و"فيليبس"، و"نيوتري كوك"، و"بلاك أند ديكر"، و"تيفال".

• تخفيضات تصل إلى 35% على المكانس الكهربائية والمماسح من "هوفر"، و"روبوروك"، و"يوفي".

• تخفيضات تصل إلى 32% على الثلاجات، والغسالات، ومواقد الطهي من "باناسونيك"، و"نيكاي"، و"أرو"، و"كليكون".

• تخفيضات تصل إلى 22% على أجهزة تنقية الهواء، ورؤوس الدش الأيونية من "فيليبس" و"بلو".

التجميل والصحة والعناية الشخصية:

• تخفيضات تصل إلى 50% على منتجات التجميل من "سيرافي"، و"سيتافيل"، و"بيوديرما"، و"فيشي"، و"ذا أورديناري"، و"فازلين"، و"بالمرز"، و"ريميل"، و"ريفلون"، و"نيفيا"، و"نيتروجينا"، و"مايبيلين"، و"أن واي أكس".

• تخفيضات تصل إلى 50% على العطور من "ديور"، و"جيفنشي"، و"إيف روشيه"، و"جاغوار".

• تخفيضات تصل إلى 49% على منتجات الشعر من "شيا مويستشر"، و"أل أند وين"، و"شوارزكوف"، و"ريدكين"، و"أولابليكس"، و"لوريال".

• تخفيضات تصل إلى 33% على الأجهزة والآلات الرياضية من "سبارنود فيتنس".

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الموضة:

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