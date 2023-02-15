"دراية المالية" تحصد عدة جوائز للتميز في 2022.. "الأفضل وساطة" و"خدمة عملاء" و"مدير اكتتاب" و"أفضل عضو مقاصة مباشر"

حصدت شركة "دراية المالية" 4 جوائز تقديرية جديدة في العام 2022، هي "أفضل شركة وساطة" و"أفضل خدمة عملاء"، إضافة إلى جائزة "أفضل مدير اكتتاب بسوق نمو" من خلال إدارة عدد 4 طروحات، وجائزة "أفضل منصة تداول" أعلنتها أرقام، وجائزة "أفضل عضو مقاصة مباشر"؛ تقديرًا لخدمات المقاصة الرائدة التي تقدّمها في السوق، والتي تتيح إمكانية إجراء التسويات وفق أعلى مستويات من الكفاءة؛ وذلك خلال حفل توزيع جوائز السوق المالية السعودية 2022 على هامش ملتقى السوق المالية السعودية 2023 المنعقد في الرياض؛ إذ تعد هذه الجائزة شهادة لأعضاء مقاصة المباشرة والعامة، الذين كرسوا جهودهم لتقديم خدمات المقاصة والتسوية خلال العام الماضي 2022.