تأثير التغيرات الديموغرافية والتحولات الاجتماعية على تشكيل الهوية ضمن جلسات "منتدى الإعلام"

وفي السياق أشار السفير البريطاني لدى المملكة، نيل كرومبتون؛ إلى تعقيدات العالم المعاصر ومرونة السعودية في التكيُّف مع التحولات والتغييرات، ولاسيما أن بعض الدول ترفض النظام العالمي القديم.