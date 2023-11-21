بـ 2.667 مليار ريال.. "إدارة الديْن" يقفل طرح نوفمبر 2023 ضمن برنامج الصكوك

ويأتي هذا الإصدار تأكيداً للبيان الصادر عن المركز الوطني لإدارة الديْن في منتصف شهر فبراير من العام الحالي، باستمراره، وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة، بالنظر في إمكانية الدخول في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي عبر القنوات التمويلية المتاحة سواء محلياً أو دولياً، وحسب أوضاع السوق لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.