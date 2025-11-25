طلاب "الملك عبدالعزيز" يحصدون المركزين الأول والثالث في "هاكاثون مسك للتنقل"

حقق طلاب جامعة الملك عبدالعزيز إنجازًا مميزًا بحصولهم على المركزين الأول والثالث في "هاكاثون حلول التنقل لمدينة مسك"، الذي أقيم ضمن فعاليات منتدى مسك العالمي 2025، بهدف تمكين الشباب من تصميم حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتمكن فريق "درب مسك" من طلاب كلية الهندسة برابغ من الفوز بالمركز الأول، عبر حل تقني يعيد تعريف تجربة النقل والمواصلات. وابتكر الفريق واجهة برمجية (API) تدمج تطبيقات التوصيل مثل "أوبر" بخدمات محتوى ثقافي تفاعلي، مصمم خصيصًا للمسافرين والسياح داخل مدينة مسك، بما يتماشى مع مسار الرحلة واهتمامات الراكب.
وضم الفريق الفائز بالمركز الأول: عبدالكريم الشنقيطي، إلياس محمد الغامدي، محمد شجاع البقمي، أسامة سعيد الزهراني، وحسام أسامة صديق.
أما المركز الثالث، فقد حصل عليه فريق "سلس" متعدد التخصصات من كليات الجامعة، بابتكار نظام ذكي لإدارة حركة التنقل يعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة. ويهدف النظام إلى تحسين تجربة التنقل داخل المدينة بطريقة سلسة ومستدامة بيئيًا، بما يدعم مفاهيم المدن الذكية.
وضم فريق "سلس": مزن عاطف الشهري، ربي عبدالعزيز الجحدلي من كلية الحاسبات، ورينا غريب الشهري من كلية الحقوق.
ويُبرز هذا الفوز قدرة طلبة جامعة الملك عبدالعزيز على تقديم حلول تقنية متقدمة ومواكبة متطلبات المستقبل، مما يعكس دور الجامعة في دعم الابتكار وتمكين الكفاءات الوطنية.