طلاب "الملك عبدالعزيز" يحصدون المركزين الأول والثالث في "هاكاثون مسك للتنقل"

حقق طلاب جامعة الملك عبدالعزيز إنجازًا مميزًا بحصولهم على المركزين الأول والثالث في "هاكاثون حلول التنقل لمدينة مسك"، الذي أقيم ضمن فعاليات منتدى مسك العالمي 2025، بهدف تمكين الشباب من تصميم حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.