العدوان على الدوحة.. أسئلة عن خذلان الحليف التاريخي وتمادي البلطجة الإسرائيلية

جاء البيان الختامي للقمة الطارئة في الدوحة متزنًا في لغته، صارمًا في رسالته. فقد دان العدوان على قطر باعتباره خرقًا للقانون الدولي وتهديدًا للاستقرار الإقليمي، ودعا إلى تحركات عملية على المستويات الدبلوماسية والقانونية. هذا التوازن بين لغة الإدانة الجماعية والتمسك بالمسار السياسي منح البيان قوة خاصة؛ إذ أكد أن الخليج ومعه العالم الإسلامي مقدمان على إرادة حقيقية لتحويل الغضب إلى أدوات ضغط.