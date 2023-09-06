"اللعبة مكشوفة".. حملة توعوية لرفع ثقافة المجتمع حول أهمية تعظيم "الملكية الفكرية"

وبيّنت حرصها على تمكين منظومة حيوية للملكية الفكرية محليًّا وعالميًّا؛ وفق ركائز تعمل لتحقيق التميز في عمليات الملكية الفكرية وتعظيمها وتحسين احترامها، بالإضافة إلى تعزيز التأثير الدولي وقيادة المنظومة وتطوير التميز المؤسسي، التي من شأنها أن تسهم في دعم المجتمع المعرفي، ودعم الابتكار والإبداع، وتوفير بيئة محفزة تحمي هذا النتاج البشري الإبداعي، ورفع الوعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية بين المجتمع السعودي.