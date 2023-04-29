"بلدية رجال ألمع" تزيل الانهيارات الصخرية التي خلفتها الأمطار

وأضاف "آل مصمع" أن الجميع على أعلى درجة من الاستعداد، مهيباً بالمواطنين والمقيمين ضرورة الابتعاد عن مواطن الخطر والاتصال على الرقم المخصص للبلدية 940 في حالة حدوث أي طارئ، راجياً من الله السلامة للجميع، وأن يجعل هذه الأمطار سقيا رحمة وخير للبلاد والعباد.