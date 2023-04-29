"بلدية رجال ألمع" تزيل الانهيارات الصخرية التي خلفتها الأمطار

باشرت الفرق الميدانية ببلدية رجال ألمع، أعمال إزالة آثار الانهيارات الصخرية بالعديد من الطرق بالمحافظة، والتي حدثت نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة؛ مما تسبب في إغلاق عدد من الطرق .
وأكد رئيس بلدية محافظة رجال ألمع، "سعيد بن علي آل مصمع"، أن البلدية تسخر جهودها وكوادرها كافة لأي طارئ، مبيناً أن الفرق الميدانية بالبلدية ممثلة في إدارة الخدمات بالبلدية قامت مدعومة بعدد من اللوادر والجرافات، بالإضافة إلى الكوادر البشرية بإزالة الإغلاقات عن طريق إزالة الصخور، وكذلك فتح الطرق التي أغلقتها مخلفات الأمطار من أشجار وغيرها .
وأضاف "آل مصمع" أن الجميع على أعلى درجة من الاستعداد، مهيباً بالمواطنين والمقيمين ضرورة الابتعاد عن مواطن الخطر والاتصال على الرقم المخصص للبلدية 940 في حالة حدوث أي طارئ، راجياً من الله السلامة للجميع، وأن يجعل هذه الأمطار سقيا رحمة وخير للبلاد والعباد.