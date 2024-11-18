محليات

37 بالقنفذة و7 بالسودة.. "الأرصاد" يكشف عن أعلى وأدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

لا يُستبعَد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من مناطق عدة
37 بالقنفذة و7 بالسودة.. "الأرصاد" يكشف عن أعلى وأدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم
تم النشر في

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة، اليوم الإثنين، على معظم المناطق.

وسجّلت القنفذة أعلى درجة حرارة 37 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 7 درجات فقط.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 35 ْمئوية في مكة المكرّمة، و34 في جدة، و33 درجة في كل من: جازان والأحساء والصمان.

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة بـ7 ْمئوية، وطريف 10 درجات، وكل من أبها والقريات 11 ْمئوية.

وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى-، إلى أن تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحبٌ رعديّة مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة.

ولا يُستبعَد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من تلك المناطق، وكذلك على أجزاءٍ من منطقتَي الحدود الشمالية والشرقية.

حالة الطقس
المركز الوطني للأرصاد
درجات الحرارة

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org