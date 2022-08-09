"النايلة" الأسرع.. وهجن "عبدالعزيز بن سعود" تكتسح أشواط الحيل والزمول

اكتسحت هجن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، منافسات فئة "الحيل والزمول - مفتوح" بفوزين مستحقّين من خلال المطايا "النايلة وربدان"؛ إذ حققت "النايلة" المركز الأول في الشوط المسائي الثالث، وحصولها على أفضل توقيت بـ"8:14.147" على مستوى الأشواط الـ8، ضمن الأشواط التمهيدية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022، فيما فاز ربدان بالمركز الأول في الشوط المسائي الرابع.