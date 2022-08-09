"النايلة" الأسرع.. وهجن "عبدالعزيز بن سعود" تكتسح أشواط الحيل والزمول

اكتسحت هجن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، منافسات فئة "الحيل والزمول - مفتوح" بفوزين مستحقّين من خلال المطايا "النايلة وربدان"؛ إذ حققت "النايلة" المركز الأول في الشوط المسائي الثالث، وحصولها على أفضل توقيت بـ"8:14.147" على مستوى الأشواط الـ8، ضمن الأشواط التمهيدية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022، فيما فاز ربدان بالمركز الأول في الشوط المسائي الرابع.
وجاءت بقية النتائج للفائزين بالمراكز الأولى في بقية الأشواط كالتالي: "طليعة" لهجن المرقاب، "مغذي" لمحمد سهيل العامري، "غزوة" لهجن سيح السلم، "مدلل" لسالم هلال العفاري، "رمانة" لناصر عبدالله المسند، "نواف" للأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود.