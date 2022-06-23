46 مئوية.. الرياض تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم.. وأبها الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ لافتًا إلى تسجيل الرياض 46 درجة؛ فيما كانت مدينة أبها الأدنى في درجات الحرارة بـ20 مئوية، وسجلت كل من الدمام والقنفذة أعلى نسبة رطوبة في الجو، وتبلغ 95% و 90%.
وأكد المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن الرياض سجلت 46 درجة، تليها الأحساء والخرج 45، ثم وادي الدواسر والدمام والدوادمي وشرورة وينبع والعلا سجلت 44 درجة، ثم مكة المكرمة 43، والمدينة والمجمعة 42 درجة مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها في أدنى القائمة بـ20 درجة مئوية، ثم تبوك وطريف والقريات 21 درجة.
وسجلت كل من الدمام والقنفذة أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 95% و90.