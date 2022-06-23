46 مئوية.. الرياض تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم.. وأبها الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ لافتًا إلى تسجيل الرياض 46 درجة؛ فيما كانت مدينة أبها الأدنى في درجات الحرارة بـ20 مئوية، وسجلت كل من الدمام والقنفذة أعلى نسبة رطوبة في الجو، وتبلغ 95% و 90%.