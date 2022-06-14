46 مئوية.. مكة المكرّمة وينبع الأعلى في درجات الحرارة.. وطريف الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ لافتاً إلى تسجيل مكة المكرّمة وينبع 46 درجة فيما كانت مدينة طريف الأدنى في درجات الحرارة بـ 18 مئوية، وسجل كل من طريف والقنفذة والوجه أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 85%.