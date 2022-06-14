46 مئوية.. مكة المكرّمة وينبع الأعلى في درجات الحرارة.. وطريف الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ لافتاً إلى تسجيل مكة المكرّمة وينبع 46 درجة فيما كانت مدينة طريف الأدنى في درجات الحرارة بـ 18 مئوية، وسجل كل من طريف والقنفذة والوجه أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 85%.
وأكد المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم أن مكة المكرّمة سجلت 46 درجة ومثلها ينبع، تليها المدينة المنوّرة وشرورة وحفر الباطن 44 درجة، والدواسر وبردية والدوادمي والأحساء والقريات والخرج والمجمعة سجلت 43 درجة مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف في أدنى القائمة بـ 18 درجة مئوية، تليها أبها والقريات 19 والباحة 20 درجة ثم تبوك 21 درجة.
وسجل كل من طريف والقنفذة والوجه أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 85%.