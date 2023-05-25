نجوم المصارعة الحرة في "WWE" يزورون "سيتي ووك" جدة

زار عددٌ من نجوم المصارعة الحرة، المشاركون في ليلة الأبطال بجدة "سوبردوم"، اليوم الخميس؛ منطقةَ "سيتي ووك"، إحدى أبرز مناطق تقويم فعاليات جدة 2023.
وتتضمّن المنطقةُ الأنشطةَ والفعاليات الترفيهية المتنوّعة، وكذلك التجارب الشيّقة والثرية التي تقدّمها للمواطنين والمقيمين والسياح في مدينة جدة.
واطّلع أبطال WWE على أبرز فعاليات المنطقة، وأجروا جولةً في العديد من المناطق السياحية والترفيهية والتجارية والفعاليات التي تضمّها "سيتي ووك"؛ ومنها: كرنفال بأجوائها المليئة بالإثارة والحماس، ومنطقة جدة لايف، وكذلك منطقة الأنيمي ذات الطابع الياباني التقليدي.
واستمتع نجوم المصارعة الحرة بالفعاليات والبرامج الترفيهية المتنوعة في المنطقة، وشاركوا في عدد من التجارب الترفيهية التفاعلية والألعاب والأنشطة المختلفة، إلى جانب تناول وجبة العشاء بأحد المطاعم الشهيرة في "سيتي ووك".
وتعدُّ منطقة "سيتي ووك" أحد أهم وأضخم مناطق تقويم فعاليات جدة؛ حيث تضمّ عشر مناطق ترفيهية متنوعة تقدّم العديد من العروض والفعاليات والتجارب الحيّة، والمغامرات والألعاب المتنوعة، ضمن باقة مميزة من الخدمات المتكاملة من المحلات والمطاعم.