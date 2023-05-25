نجوم المصارعة الحرة في "WWE" يزورون "سيتي ووك" جدة

وتعدُّ منطقة "سيتي ووك" أحد أهم وأضخم مناطق تقويم فعاليات جدة؛ حيث تضمّ عشر مناطق ترفيهية متنوعة تقدّم العديد من العروض والفعاليات والتجارب الحيّة، والمغامرات والألعاب المتنوعة، ضمن باقة مميزة من الخدمات المتكاملة من المحلات والمطاعم.