الشؤون الدينية و"عطاءات العلم" توقّعان اتفاقية تعاون لتعزيز التجربة الدينية للقاصدين

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الرسالة الدينية للحرمين الشريفين من خلال تقديم برامج نوعية تُثري تجربة القاصدين، وتحقق التكامل المؤسسي بين القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي، عبر توحيد الجهود وتبادل الخبرات، بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة والجودة في الخدمات المقدَّمة، وتنفيذ مبادرات مشتركة تخدم أهداف الطرفين.