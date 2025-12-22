الشؤون الدينية و"عطاءات العلم" توقّعان اتفاقية تعاون لتعزيز التجربة الدينية للقاصدين

وقّعت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي اتفاقية تعاون مع مؤسسة «عطاءات العلم» غير الربحية، وذلك في إطار تعزيز الرسالة الدينية للحرمين الشريفين، وتقديم برامج نوعية تسهم في خدمة ضيوف الرحمن، والارتقاء بمستوى الخدمات العلمية والمعرفية المقدَّمة لهم.
ومثّل رئاسة الشؤون الدينية الوكيل المساعد للشؤون العلمية والتوجيهية، إبراهيم شيبة، فيما مثّل مؤسسة «عطاءات العلم» المدير التنفيذي الدكتور يوسف الموينع.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الرسالة الدينية للحرمين الشريفين من خلال تقديم برامج نوعية تُثري تجربة القاصدين، وتحقق التكامل المؤسسي بين القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي، عبر توحيد الجهود وتبادل الخبرات، بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة والجودة في الخدمات المقدَّمة، وتنفيذ مبادرات مشتركة تخدم أهداف الطرفين.
كما تسعى الاتفاقية إلى تهيئة بيئة روحانية وتعليمية متكاملة تلبي الاحتياجات المعرفية والسلوكية للقاصدين، وتعزز أثر رسالة الحرمين الشريفين محليًا وعالميًا.