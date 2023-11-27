مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُنقذ أربعيني من جلطة قلبية حادة كادت تودي بحياته

يذكر أن مراكز الطوارئ القلبية بمستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب من خلال برنامج نبض، بها تجهيزات متقدمة وعالية تقوم عليها كفاءات طبية ذوو شهادات علمية عالية، وكذلك غرف لإنعاش الحالات القلبية الحرجة، وهو ما يمكّن الفريق الطبي من التعامل مع جميع الإصابات والحوادث، وإجراء التدخلات الطبية العاجلة في المكان نفسه، إضافة إلى وجود أحدث أجهزة رصد العلامات الحيوية، وأجهزة الإنعاش القلبي، والتنفس الاصطناعي، والتصوير الإشعاعي لإجراء الفحوصات التشخيصية كافة، دون أن يحتاج المريض إلى الانتقال لأقسام أخرى داخل المستشفى.