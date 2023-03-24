هل تكفي نية واحدة لصيام رمضان أم يلزم تبييت النية لكل ليلة؟ "السليمان" يجيب

أجاب عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان، عن سائل يقول: "هل يلزم تبييت النية لصيام كل ليلة أو تكفي نية واحدة عن الشهر كله؟".
وأوضح "السليمان" يقول: "بالنسبة لتبييت النية اختلف العلماء فيما يتعلق هل يكفي نية واحدة من أول الشهر أم أن كل ليلة تحتاج أن يبيت فيها المسلم النية من أجل الصيام، والأقرب والله أعلم أن تبييت النية هو حاضر عند كل مسلم إذا أراد أن يصوم هذا الشهر، فإن الله -سبحانه وتعالي- يقول (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)، وفي الغالب يكون الرجل قد شهد الشهر ونوى صيام الشهر كاملاً.
وأضاف: "أيضاً مما يوضح مسألة النية، أن كل مسلم في كل يوم وفي كل ليلة يعلم أنه غداً سوف يصوم، فبمجرد استحضار هذا الأمر كافٍ، وهذه نية أيضاً أنه لو أفطر يوماً من الأيام ثم بعد إفطاره يعلم بأن غداً سوف يصومه وهذا كافٍ، وكذلك لو أنه تسحر هذا أيضاً داخل في باب النية".