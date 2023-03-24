هل تكفي نية واحدة لصيام رمضان أم يلزم تبييت النية لكل ليلة؟ "السليمان" يجيب

وأضاف: "أيضاً مما يوضح مسألة النية، أن كل مسلم في كل يوم وفي كل ليلة يعلم أنه غداً سوف يصوم، فبمجرد استحضار هذا الأمر كافٍ، وهذه نية أيضاً أنه لو أفطر يوماً من الأيام ثم بعد إفطاره يعلم بأن غداً سوف يصومه وهذا كافٍ، وكذلك لو أنه تسحر هذا أيضاً داخل في باب النية".