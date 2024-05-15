زهير المغربي: تركيزنا على الاهتمام بالجوانب الإنسانية كالعدل والمصداقية والاحترام والنزاهة أهلنا لحصد هذه الشهادة

حصلت شركة بندة للتجزئة على شهادة "أفضل مكان للعمل" في المملكة لعام 2024، وذلك وفقاً لمنظمة "أفضل مكان عمل" المتخصصة عالمياً في تقييم بيئات العمل المختلفة. حيث كان حرص بنده للارتقاء بيئة العمل والاهتمام بموظفيها فضلا عن الالتزام بقيم الشفافية والعدالة في التوظيف دور كبير في استحقاقها لهذه الشهادة.
وقد مهد ذلك الطريق للتحسين والتطوير من خطط الشركة فيما يخص الموارد البشرية والعناية بالموظفين والتطلعات المستقبلية لتعزيز الأداء والتوسع في مختلف مناطق المملكة، كان هذا اللقاء مع الرئيس التنفيذي لقطاع رأس المال البشري والخدمات المشتركة بشركة بنده للتجزئة السيد زهير المغربي.
بصفتك الرئيس التنفيذي لقطاع رأس المال البشري والخدمات المشتركة بشركة بنده للتجزئة، ما هي العوامل التي أدت إلى حصول بنده على شهادة “أفضل مكان للعمل" في المملكة لعام 2024؟
نحن في بنده حريصون كل الحرص على تهيئة وخلق بيئة العمل المثالية والمميزة والمحفزّة والممكّنة للجميع، والتي تمنح منسوبي شركة بنده للتجزئة الثقة للإبداع والتطوير، ويعد العامل الأهم هو تركيزنا على الجوانب الإنسانية كالعدل والمصداقية والاحترام والنزاهة، والتواصل، والمهارات، والفخر والاعتزاز بجهة العمل وهو ما أهلنا للفوز بهذه الشهادة التي تشكل إضافة مميزة للشركة.
رفع أداء الموظفين وكفاءتهم كانت من العوامل التي اكسبتكم الرضى وبالتالي الحصول على الشهادة القيمة، كيف تمكنتم من ذلك؟
بداية نعرب عن فخرنا بحصول شركة بنده للتجزئة على هذا التصنيف. ما يمكن التأكيد عليه في هذا الشأن
هو أن في شركة بنده للتجزئة نسعى جاهدين لتوفير بيئة عمل شاملة تمكن موظفينا من تحقيق النجاح على المستوى المهني والشخصي أساسها الشفافية وتقديم فرص تطوير متكاملة لموظفينا، وأعتقد أن هذه القيم هي التي منحت موظفينا الثقة وبالتالي رفع كفاءة الأداء. ونؤكد بأننا سنواصل على ذات الخطى لمزيد من الارتقاء ببيئة العمل.
نعم، لأننا نؤمن بأن البرامج التدريبية لها دور فعّال في ارتقاء الأداء لذلك خلال عام 2023 قمنا بتخصيص برامج تدريبه لأكثر من 6000 موظف في مختلف مناطق المملكة بالإضافة الى برنامج "بنده لتطوير مدراء الأسواق" حيث قمنا بتدريب وتطوير أكثر من 350 موظف يشمل مدراء الأسواق، نواب مدراء الأسواق ومشرفين الأسواق.
في إطار التزامنا بمبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، لدينا خططنا لتحسين بيئة العمل ومواصلة خطط تأهيل الكوادر البشرية، وفي هذا الخصوص نحرص على الاستفادة من أفضل الممارسات في قطاع الموارد البشرية، ومواكبة أحدث التطورات في السياسات والخبرات لتحقيق التغيير التنظيمي الفعال والمستدام.
ختاماً، هل لك أن تعطينا نبذة عن الشركة ودورها الرائد في قطاع البيع بالتجزئة؟
شركة بنده للتجزئة، هي إحدى شركات مجموعة صافولا، وكبرى شركات قطاع البيع بالتجزئة في الشرق الأوسط، حيث يعمل فيها أكثر من 16,000 موظف بتفانٍ والتزام من أجل تلبية احتياجات العملاء في أكثر من 188 فرعًا منتشرة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وتقدّم بنده خدماتها ومنتجاتها التي تجاوزت 30,000 صنف من المنتجات لأكثر من100 مليون زائر سنويًّا، من خلال أسواقها المتنوعة الحائزة على جوائز عالمية منها جائزة اسيا "لأفضل تصميم أسواق تجزئة "خلال 2023، لنقدم تجربة استثنائية وممتعة تتمحور حول مفهوم جديد، ولجعل تجربة التسوق من بنده أكثر سهولة وراحه تم توفير طريق تطبيق بنده الذي يعتمد على أحدث التقنيات ويحتوي على مختلف العديد من المنتجات المختلفة و المتنوعة فنحن في بنده نركز على فهم سلوكيات واحتياجات عملائنا بشكل أفضل والتأكد من حصول كل واحد منهم على العروض والخدمات والمنتجات المناسبة عن طريق برامج خاصة.
بالاضافة الى توجيه تركيزنا في الوقت الحالي على استخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا لتطوير تجربة المستهلك، عن طريق استخدام أحدث التقنيات لجعل تجربة التسوق عن طريق تطبيق بنده.
فمن المشاريع المقامة حاليا استفادة بنده من بيانات العملاء وتحليلها لإضافة قيمة لعملائها من خلال إدارة علاقات العملاء والاستمتاع بالعروض المخصصة لهم وهذه التقنية مبنية على التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي الذي يقوم بدراسة بيانات العملاء لاكثر من 100 مليون عملية شرائية خلال العام الواحد.
نحن ندرك أن الإحتياجات تختلف سواء كانت لعائلة أو أفراد وغيره وأن الكل يستحق أن تخصص له عروض تلبي تلك الاحتياجات.
اليوم نحن فخورين بكسب ولاء عملائنا عن طريق قاعدة بيانات تتوافق مع معايير الأمن السيبراني وتتماشى مع النظام المحلي التي تحتفظ بأكثر من 14 مليون عميل مميز.
والان نركز جهودنا في تمكين أدوات وتكنولوجيا التخصيص التي ستساهم في توفير تجربة استثنائية وفريدة لكل عميل.
بالاضافة الى أننا نسعى دائمًا إلى دعم البرامج والخدمات التي تهتم بالمجتمع لتحقيق هدفها المتمثل في مشاركة المجتمع لحياة أفضل.