زهير المغربي: تركيزنا على الاهتمام بالجوانب الإنسانية كالعدل والمصداقية والاحترام والنزاهة أهلنا لحصد هذه الشهادة

شركة بنده للتجزئة، هي إحدى شركات مجموعة صافولا، وكبرى شركات قطاع البيع بالتجزئة في الشرق الأوسط، حيث يعمل فيها أكثر من 16,000 موظف بتفانٍ والتزام من أجل تلبية احتياجات العملاء في أكثر من 188 فرعًا منتشرة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وتقدّم بنده خدماتها ومنتجاتها التي تجاوزت 30,000 صنف من المنتجات لأكثر من100 مليون زائر سنويًّا، من خلال أسواقها المتنوعة الحائزة على جوائز عالمية منها جائزة اسيا "لأفضل تصميم أسواق تجزئة "خلال 2023، لنقدم تجربة استثنائية وممتعة تتمحور حول مفهوم جديد، ولجعل تجربة التسوق من بنده أكثر سهولة وراحه تم توفير طريق تطبيق بنده الذي يعتمد على أحدث التقنيات ويحتوي على مختلف العديد من المنتجات المختلفة و المتنوعة فنحن في بنده نركز على فهم سلوكيات واحتياجات عملائنا بشكل أفضل والتأكد من حصول كل واحد منهم على العروض والخدمات والمنتجات المناسبة عن طريق برامج خاصة.