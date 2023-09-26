الأمير محمد بن سلمان يُعزِّي ملك البحرين في منسوبي قوة الواجب المشاركة بعمليات إعادة الأمل

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًّا بجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبَّر خلاله عن تعازيه في الشهيدَين من منسوبي قوة الواجب المشاركة من مملكة البحرين الشقيقة بعمليات إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.