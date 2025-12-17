"الهيئة الملكية بالرياض": مستمرون في توفير أراضٍ مطوّرة للمواطنين عبر "التوازن العقاري"

طمأنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في نتائج القرعة الإلكترونية لشراء الأراضي السكنية عبر منصة "التوازن العقاري"، مؤكدة استمرار البرنامج في طرح المزيد من الأراضي السكنية المطوّرة خلال الفترات القادمة.
وأوضحت الهيئة أنها تعمل على توفير ما بين 10,000 و40,000 قطعة أرض سنويًا على مدى خمس سنوات، بأسعار لا تتجاوز 1,500 ريال للمتر المربع، تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، لضبط التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، وتمكين المواطنين من التملك.
وكانت الهيئة قد أعلنت يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025م نتائج القرعة الإلكترونية عبر منصة "التوازن العقاري"، بعد الانتهاء من مراحل التقديم، والتحقق من أهلية المتقدمين، والنظر في الاعتراضات، وتحديد المواقع المخصصة للمستحقين.
وشملت الأراضي المخصصة مساحات تتجاوز 6 ملايين متر مربع، موزعة على عدد من المواقع داخل مدينة الرياض، بهدف تنويع خيارات التملك وتحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.