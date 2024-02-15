انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني بمدارس "تعليم الرياض"

انطلقت اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري 1445هـ، في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، وسط اكتمال كل الاستعدادات والتجهيزات.
وقد أنهى الطلابُ والطالبات، اليومَ الأول من الاختبارات بكل تفاؤل واطمئنان.
وتمنّى المديرُ العام للتعليم بالرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع، كلَّ التوفيق والنجاح لكل الطلاب والطالبات، مقدمًا شكره وامتنانه لجميع منسوبي ومنسوبات المدارس؛ لجهودهم المتواصلة طيلة العام الدراسي.
كما شكر "الزارع" شركاء النجاح أولياء الأمور وأسر الطلاب والطالبات؛ للمتابعة وتهيئة الأجواء الأسرية للاستذكار خلال فترة الاختبارات.
من جهته قال المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري: إن الإدارة وجّهت بالانتهاء من رصد الدرجات وتدقيقها في نظام "نور"، واستخراج النتائج وكشوف الدرجات، قبل نهاية دوام الأربعاء 11 شعبان 1445هـ.