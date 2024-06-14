بالفيديو.. رئيس الخطوط اللبنانية ينوه بجهود "الطيران المدني" في حل أزمة 600 حاج لبناني وتيسير مناسكهم
نوه رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اللبنانية محمد الحوت، بجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن وتوفير كل سبل الراحة لهم لتيسير أدائهم للمناسك، ومن بينهم الحجاج اللبنانيون.
وأكد أن المملكة قدمت جميع التسهيلات الاستثنائية للحجاج اللبنانيين ومكنتهم من السفر في الأوقات المحددة.
وجاءت تصريحات الحوت عقب انتهاء أزمة الحجاج اللبنانيين، التي اندلعت بعدما تبلغت حملات الحج في لبنان بعدم وجود أماكن كافية على طائرات "طيران الشرق الأوسط" لكل الحجاج الذين دفعوا ثمن تذاكر السفر وبدلات الإقامة في المملكة، قبل تدخل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي لدى الشرق الأوسط، لتأمين حجوزات على متن طائراتها لنحو 600 لبناني لنقلهم إلى المملكة وتمكينهم من أداء مناسك الحج لهذا العام.
وأثنى "الحوت" على جهود الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة، وعلى سفير المملكة في لبنان وليد البخاري.
وأكد أن الهيئة عملت بجد لتأمين وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيراً إلى أنه لولا هذه الجهود لكانت واجهت الحجاج اللبنانيين وشركة طيران الشرق الأوسط مشكلات عديدة.