بالفيديو.. رئيس الخطوط اللبنانية ينوه بجهود "الطيران المدني" في حل أزمة 600 حاج لبناني وتيسير مناسكهم

وجاءت تصريحات الحوت عقب انتهاء أزمة الحجاج اللبنانيين، التي اندلعت بعدما تبلغت حملات الحج في لبنان بعدم وجود أماكن كافية على طائرات "طيران الشرق الأوسط" لكل الحجاج الذين دفعوا ثمن تذاكر السفر وبدلات الإقامة في المملكة، قبل تدخل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي لدى الشرق الأوسط، لتأمين حجوزات على متن طائراتها لنحو 600 لبناني لنقلهم إلى المملكة وتمكينهم من أداء مناسك الحج لهذا العام.