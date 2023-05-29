مركز علاج السمنة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر.. حلول علاجية متنوّعة وكفاءات طبية

وأضاف د. الفليطي: المركز يضع أمام المراجعين خيارات متعدّدة من الجراحات، التي تناسب حالات السمنة المفرطة، كجراحة تكميم المعدة، لتقليص حجمها بإزالة جزءٍ منها، لتقليل الشهية وكميات الطعام التي يتناولها المريض، ويجري المركز أيضاً عمليات تحويل مسار المعدة المصغر MGB والتحويل الكلاسيكي RYGBP، لتقليص حجم المعدة ونسب امتصاص الغذاء، وتراوح نسبة فقدان الوزن الزائد بعدها ما بين "55 و60 %"، وتصل إلى "100%" حال التزم المريض بالإرشادات الطبية.