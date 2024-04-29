فيلم "هورايزن" يفوز بجائزة "هيرميز" الدولية البلاتينية

يُذكر أن جائزة "هيرميز" شهدت منذ تأسيسها أكثر من 325 ألف مشاركة من 135 دولة، وهي جائزة أمريكية دولية، تم إطلاقها منذ 27 عاماً، وتعد من أقدم وأكبر المسابقات الدولية الإبداعية، حيث يتم في كل عام تكريم المشاركات الأكثر تميزًا من الأفراد ومؤسسات الإعلام؛ لتميزهم في التسويق والإبداع والتواصل والإعلان والتأثير.