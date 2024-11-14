NHC توقع اتفاقيات وصفقات لتأمين سلاسل الإمداد ودعم توطين الصناعات بقيمة تتجاوز 5 مليارات ريال

الجدير بالذكر أن مشاركة NHC في أكبر جناح بمعرض سيتي سكيب العالمي استعرضت من خلاله مجموعة من أحدث وجهاتها الكبرى في مختلف مناطق المملكة، والتي تشمل خزام، الفرسان، وسدايم، بالإضافة إلى العديد من الوجهات الأخرى الفاخرة. كما أتاح المعرض الفرصة للتعرف على نماذج معمارية رائدة وحلول سكنية مبتكرة، مصممة لترتقي بجودة الحياة وتلبية تطلعات العائلات السعودية. كما مكّن الزوار والمستثمرين من الاطلاع على الفرص الاستثمارية واستكشاف أحدث الحلول التقنية التنظيمية للسوق العقارية التي تقدمها عبر مجموعة من الأنظمة التقنية المتطورة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الشراكات الاستراتيجية مع أبرز المطورين العقاريين.