NHC توقع اتفاقيات وصفقات لتأمين سلاسل الإمداد ودعم توطين الصناعات بقيمة تتجاوز 5 مليارات ريال

أعلنت NHC عن توقيع مجموعة من الاتفاقيات والصفقات التي تهدف إلى تعزيز تأمين سلاسل الإمداد وتوطين الصناعات، ودعم المناطق اللوجستية في وجهاتها الكبرى، بقيمة إجمالية تجاوزت 5 مليارات ريال، ما يعكس التزامها بدعم الاقتصاد الوطني وتطوير البنية التحتية في وجهاتها العمرانية.
وشملت الاتفاقيات توقيع 6 اتفاقيات لتوطين الصناعة في مجالات متعددة، منها توطين تصنيع الأبواب، وتقنيات البناء، والصناعات الحديدية، والقطع الصحية، وتكسيات واجهات المباني الصديقة للبيئة، مما يهدف إلى دعم المحتوى المحلي وتوفير منتجات عالية الجودة لوجهاتها.
كما أبرمت 12 اتفاقية للاستئجار والاستثمار مع مصانع محلية ودولية في المنطقة اللوجستية ضمن وجهة خزام، مما يسهم في تعزيز كفاءة العمليات اللوجستية وتقديم خدمات متطورة تلبي احتياجات السوق العقارية.
وفي إطار دعم سلاسل الإمداد، وقّعت الشركة 5 صفقات بقيمة تجاوزت 80 مليون ريال على منصة سلاسل الإمداد، شملت مكيفات الهواء، نوافذ الألمنيوم، الأدوات الصحية، والبورسلين والسيراميك، لضمان توريد مستلزمات البناء بجودة وكفاءة عالية.
كما تم توقيع 15 اتفاقية لتوريد مواد البناء مع المصانع المحلية، تجاوزت قيمتها 4 مليارات ريال، مما يعزز الاعتماد على الموارد المحلية ويضمن استمرارية توفير المواد الأساسية لمشاريع NHC المتنامية.
بالإضافة إلى ذلك، أبرمت NHC اتفاقيتين مبدئيتين للاستثمار في المناطق اللوجستية مع مستثمرين محليين، أحدهما في الفرسان بالعاصمة الرياض والآخر في منطقة مكة المكرمة، باستثمارات تقارب 700 مليون ريال، ما يعزز من قدرات NHC في توفير بيئات داعمة للمستثمرين والمصنعين.
الجدير بالذكر أن مشاركة NHC في أكبر جناح بمعرض سيتي سكيب العالمي استعرضت من خلاله مجموعة من أحدث وجهاتها الكبرى في مختلف مناطق المملكة، والتي تشمل خزام، الفرسان، وسدايم، بالإضافة إلى العديد من الوجهات الأخرى الفاخرة. كما أتاح المعرض الفرصة للتعرف على نماذج معمارية رائدة وحلول سكنية مبتكرة، مصممة لترتقي بجودة الحياة وتلبية تطلعات العائلات السعودية. كما مكّن الزوار والمستثمرين من الاطلاع على الفرص الاستثمارية واستكشاف أحدث الحلول التقنية التنظيمية للسوق العقارية التي تقدمها عبر مجموعة من الأنظمة التقنية المتطورة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الشراكات الاستراتيجية مع أبرز المطورين العقاريين.