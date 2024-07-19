"القابضة" تعلن عودة العمليات التشغيلية إلى طبيعتها بمطارات السعودية بعد الخلل التقني العالمي

أعلنت "مطارات القابضة" عودة العمليات التشغيلية لوضعها الطبيعي، وقالت: إشارة إلى البيانات الصادرة من الشركات التابعة (مطارات الرياض، مطارات جدة، مطارات الدمام وتجمع مطارات الثاني) اليوم الجمعة حول امتداد أثر العطل التقني العالمي على عدد من الناقلات الجوية في مطارات السعودية، فإن "مطارات القابضة" تعلن عودة العمليات التشغيلية لوضعها الطبيعي في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطارات تجمع مطارات الثاني.