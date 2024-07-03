وزير الدفاع يجتمع مع رئيس هيئة الصناعات الدفاعية ورؤساء عدد من كبرى الشركات الصناعية التركية

عقد الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، في إسطنبول اليوم، اجتماعًا مع رئيس هيئة الصناعات الدفاعية في جمهورية تركيا البروفيسور خلوق غورغون، ورؤساء عدد من كبرى الشركات الصناعية التركية، وذلك في إطار زيارة سموه الرسمية إلى جمهورية تركيا.