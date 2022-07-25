جامعة الملك خالد تستقبل طلبات الالتحاق لخريجي وخريجات الثانوية العامة

وأشار القرني إلى أنه سيتم إعلان نتائج الترشيح للقبول في الـ5 من محرم المقبل، وسيتم طرح ما تبقى من مقاعد عن طريق خدمة القبول الفوري في الـ9 من محرم مع إمكانية تغيير القبول عن طريق البوابة الإلكترونية ابتداء من 7 محرم، إلى يوم 13 من الشهر نفسه، مؤكداً أن آلية القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد إلكترونية تماماً ولا يتدخل فيها أي عنصر بشري، كما يمكن للمتقدم الاطلاع على شروط القبول، والإجراءات المتبعة، والمواعيد المهمة من خلال موقع الجامعة، واستمراراً في نهج الشفافية والتأكيد على تحقيق العدالة المطبق في الجامعة سيتم إعلان أقل نسبة قبول لكل تخصص.