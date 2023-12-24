دعم للجهات الحكومية وكفاءة تنفيذ.. ماذا تعرف عن "مَحافظ مشاريع البنية التحتية"؟

وتعمل الهيئة وفق اختصاصاتها على تخطيط وتطوير محافظ مشاريع البنية التحتية، بما يحقق ويعزز من المواءمة والتنسيق ما بين القطاعات الحكومية والجهات ذات العلاقة والمستفيدة على المستوى الوطني، وأدت إسهاماتها مع شركاء النجاح من الجهات الحكومية إلى إحداث تحول شامل في المشاريع الحكومية عبر تعزيز وتحسين أداء المشاريع من خلال آليات إدارة المحافظ ومعالجة تحديات المشاريع القائمة بما ينعكس على رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، والاستثمار الأمثل للسيولة المخصصة لكل مشروع، وإيجاد فرص لمشاركة القطاع الخاص، كما أسهمت في دعم الإجراءات الحكومية في تسريع صرف المستحقات لشركات المقاولات، ما أدى إلى رفع نسبة إنجاز المشاريع بكفاءة لتسريع وصول خدماتها للمواطنين والمستفيدين بشكل مستدام.