أنظمة ذكية.. تعرَّف على مواعيد حافلات النقل العام في رمضان بالشرقية

كشفت أمانة المنطقة الشرقية، عن ارتفاع عددٍ من مستفيدي النقل العام "حافلات المنطقة الشرقية" وزيادة الإقبال والطلب من زوّار وسُكان المنطقة، حيث استفاد أكثر من مليونَي مستخدم ومستفيد من حافلات النقل العام منذُ بداية تشغيل المشروع، مبينة أن كامل الخطوط تعمل كالمعتاد، وسيتم تغيير مواعيد الخدمة في شهر رمضان المبارك على جميع المسارات من الساعة ٨ صباحاً وتنتهي في الساعة الثانية صباحاً من اليوم التالي.
وتشكّل الأنظمة الذكية التي أضافتها الأمانة نموذجاً متكاملاً للتحكم والإدارة بكفاءة عالية والمراقبة، منها متابعة مشروع النقل العام لحاضرة الدمام والقطيف عبر غرفة التحكم والمجهّزة بأحدث التقنيات لعرض آليات الرقابة والرقابة الميدانية عبر كاميرات مراقبة للسائق وحركة الحافلة، إضافة إلى تحليل بيانات الركاب ورصد نسب مستخدميها وفئاتهم، إضافة إلى الكاميرات الداخلية والخارجية للحافلات لملاحظة حركة الركاب بالداخل وحركة المرور والمشاة بمحيط الحافلة ومراعاة متطلبات السلامة.
وأشارت "الأمانة" إلى أن هذا المشروع يأتي امتداداً لجهودها في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وزوّار المنطقة، كما تساعد على تسهيل حركة التنقل داخل المناطق المركزية المزدحمة ونقاط الجذب، وتسهم في الحد من مدى الانبعاثات الكربونية من جرّاء الاستخدام المتكرر لمركبات الأفراد، واستهلاك الطاقة، ما ينعكس بدوره في خفض وتقليل الازدحام المروري.