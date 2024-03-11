أنظمة ذكية.. تعرَّف على مواعيد حافلات النقل العام في رمضان بالشرقية

كشفت أمانة المنطقة الشرقية، عن ارتفاع عددٍ من مستفيدي النقل العام "حافلات المنطقة الشرقية" وزيادة الإقبال والطلب من زوّار وسُكان المنطقة، حيث استفاد أكثر من مليونَي مستخدم ومستفيد من حافلات النقل العام منذُ بداية تشغيل المشروع، مبينة أن كامل الخطوط تعمل كالمعتاد، وسيتم تغيير مواعيد الخدمة في شهر رمضان المبارك على جميع المسارات من الساعة ٨ صباحاً وتنتهي في الساعة الثانية صباحاً من اليوم التالي.