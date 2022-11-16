"هيئة النقل": على سائقي الشاحنات المبادرة بإصدار بطاقة "سائق مهني" قبل 8 ديسمبر

شددت الهيئة العامة للنقل على جميع سائقي الشاحنات في نشاط نقل البضائع في المملكة ضرورة المبادرة بإصدار بطاقة "سائق مهني"، التي سيبدأ تطبيق العمل بها في 14 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 8 ديسمبر 2022م، وذلك تنفيذًا لمقتضى قرار مجلس الوزراء والصادر بالموافقة على توصيات اللجنة المشكلة لمكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق، في بداية أكتوبر من العام الماضي 2021م، وبما يُسهم في ضبط عمليات النقل وسلامة نقل البضائع، وكفاءة عمل السائقين أثناء ممارسة النشاط.