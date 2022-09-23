"المطلق": بفضل كفاح أبناء الملك المؤسس وتمسُّكهم بنهجه حقّقنا الإنجازات في شتى المجالات

وأكمل: تمرّ السعودية اليوم بمرحلة مهمة، وهي تتبوأ مكانة عالمية تليق بها ضمن أكبر 20 اقتصادًا بالعالم وأكثرها أهميةً وتأثيرًا، كما أنها احتلّت المركز الأول بين دول مجموعة العشرين من حيث النمو الاقتصادي ولعدة سنوات مقبلة بواقع 7.5%، وهو أحد مستهدفات رؤية المملكة؛ ما ينعكس على جودة حياة المواطن، سواء من التعليم والخدمات الصحية ورفاهية المواطن، وفي هذا الصدد أطلقت المملكة مجموعة من المشاريع العملاقة التي تبرهن قدرتها على منافسة الدول المتقدمة، مثل مشروع نيوم، القدية، البحر الأحمر، وغيرها من المشاريع العملاقة التي يجري العمل على تنفيذها حاليًّا، والتي ستسهم في توفير فرص عمل كبيرة للمواطنين.