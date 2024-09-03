طبيب نفسي: سكان المدن أكثر انعزالاً من القرى.. وقد يصلون إلى مراحل اكتئابية

وأضاف بأن في المدينة نجد كل إنسان يشتغل على نفسه، وفي سباق مع الزمن، وكأنه يلعب لعبة العصا والجزر، وفي النهاية قد يصل إلى مراحل اكتئابية، وحتى لو وصل للنجاح فيحدث ما يسمى "اكتئاب ما بعد النجاح"؛ لأنه يستنزف طاقة كبيرة للوصول إلى ذلك.