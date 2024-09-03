طبيب نفسي: سكان المدن أكثر انعزالاً من القرى.. وقد يصلون إلى مراحل اكتئابية

قال الطبيب النفسي د. علي العدالة إن سكان المدن أكثر انعزالاً من سكان القرى، موضحًا الأسباب التي تجعل سكان المدينة يميلون إلى الانعزال.
وأوضح الدكتور "العدالة" لقناة الإخبارية أن الأعداد في القرى قليلة، ولكن في المدينة نجد أن الشخص يواجه مئات الآلاف الذين لا يراهم في القرى؛ ويحتاج لفترة طويلة لتفريغ الطاقة، ويسعى للخروج من صخب المدينة بالانعزال.
وأضاف بأن في المدينة نجد كل إنسان يشتغل على نفسه، وفي سباق مع الزمن، وكأنه يلعب لعبة العصا والجزر، وفي النهاية قد يصل إلى مراحل اكتئابية، وحتى لو وصل للنجاح فيحدث ما يسمى "اكتئاب ما بعد النجاح"؛ لأنه يستنزف طاقة كبيرة للوصول إلى ذلك.