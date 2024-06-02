تُولِّد الكراهية والحقد.. مطالبات بنظام لردع مظاهر المغالاة في الاحتفال بالنجاح أمام المدارس

وأردفت خلال حديث سابق لـ"سبق": ليس عيبًا أو خطأ.. بالعكس، هو أمر صحي نفسيًّا، ولكن غفل البعض أن هناك من فقدوا آباءهم أو أمهاتهم؛ فلا يوجد من يحتفل معهم أو حتى يشاركهم هذا الإنجاز، وأن بعض النفوس قد تحقد وتغل وتكره من لديه شيء قد حُرم منه الآخر، وإن لم يكن بسببه، ولكنه سيُحمِّله هو السبب والمسؤوليه ظنًا منه بذلك، بنظرة حقد، وكلمة ألم، وتصرف مؤذٍ لهذا الشخص "المحتَفل به"؛ ما قد يؤدي إلى عدم رغبته بمخالطة المجتمع، أو حتى رغبته بالنجاح لعدم وجود من يقدر نجاحه أو إنجازه.