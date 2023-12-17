"موان" يطلق حملة "عطها حقها" لتعزيز الوعي بأنواع النفايات وسلسلة القيمة

أطلق المركز الوطني لإدارة النفايات "موان" حملة تحت شعار "عطها حقها" تهدف إلى التعريف بالمفاهيم الأساسية المتعلقة بإدارة النفايات، وتوضيح مختلف أنواع النفايات وسلسلة القيمة لكل نوع، كما تسعى إلى رفع الوعي بأهمية التعامل معها للوصول إلى مستقبل مستدام، وذلك امتداداً لجهود "مــوان" في حماية البيئة وتحقيق استدامتها، وتعزيز مفهوم مبادئ الاقتصاد الدائري.
وعرفت الحملة الأنواع الرئيسية للنفايات حيث تمثلت في: النفايات البلدية الصلبة، ونفايات البناء والهدم، والنفايات الصناعية، ونفايات الرعاية الصحية، ونفايات الحمأة (الصرف الصحي)، والنفايات الزراعية، والنفايات الخاصة.
ويركز "موان" عبر رسائل الحملة على التوعية بأهـمية إدارة النفايات وقيمتها، لما لها من تأثير مباشر على الفرد والمجتمع والبيئة بمختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
يشار إلى أن المركز الوطني لإدارة النفايات "موان"، تأسس بموجب قرار من مجلس الوزراء، بهدف تنظيم أنشطة إدارة النفايات والإشراف عليها، وتحفيز الاستثمار فيها، والارتقاء بجودتها بناءً على مبدأ الاقتصاد الدائري في إدارة النفايات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.