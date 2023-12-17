"موان" يطلق حملة "عطها حقها" لتعزيز الوعي بأنواع النفايات وسلسلة القيمة

أطلق المركز الوطني لإدارة النفايات "موان" حملة تحت شعار "عطها حقها" تهدف إلى التعريف بالمفاهيم الأساسية المتعلقة بإدارة النفايات، وتوضيح مختلف أنواع النفايات وسلسلة القيمة لكل نوع، كما تسعى إلى رفع الوعي بأهمية التعامل معها للوصول إلى مستقبل مستدام، وذلك امتداداً لجهود "مــوان" في حماية البيئة وتحقيق استدامتها، وتعزيز مفهوم مبادئ الاقتصاد الدائري.