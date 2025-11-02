"روش السعودية" و"الصحة القابضة" توقّعان مذكرة تفاهم استراتيجية لتطوير البحوث السريرية والابتكار الرقمي الصحي

وأوضح مدير عام شركة روش العربية السعودية المحدودة الدكتور عبدالرحمن صبرا، أن التعاون مع شركة الصحة القابضة يُمثل محطة مهمة في التزام الشركة ببناء بنية تحتية مستدامة للبحث والابتكار في المملكة، مشيرًا إلى أنه من خلال تطوير القدرات البشرية في البحوث التطبيقية واستخدام الأدوات الرقمية لتسريع تجنيد المرضى، فإن الشركة تُسهم مباشرة في تحقيق رؤية المملكة نحو مستقبل صحي مستدام وضمان وصول المرضى إلى العلاجات المبتكرة في الوقت المناسب.