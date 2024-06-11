مكة المكرمة.. إنقاذ حاج إثيوبي بعد انخفاض حادّ في درجة الوعي

تمكّن فريق طبي مختصّ في جراحة المخ والأعصاب من مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إنقاذ حياة حاج إثيوبي تعرّض لانخفاض حادّ في درجة الوعي، وضعف شديد في الجانب الأيمن من جسمه.
وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن الحاج الإثيوبي وصل إلى المستشفى وهو يعاني من أعراض تشير إلى حالة خطيرة في الدماغ، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تم تشخيص حالته على أنها نزيف تحت الأم الجافية، وهو نوع خطير من النزيف داخل الدماغ.
وبيّن أنه تم إجراء عملية جراحية دقيقة لتفريغ النزيف تحت تأثير مخدر موضعي ومهدئ، وبعد العملية تمّ نقل المريض إلى وحدة الرعاية المركزة لمتابعة حالته وتلقّي العلاج اللازم، وأظهرت الفحوصات المتكررة، بما في ذلك الأشعة المقطعية، تحسنًا ملحوظًا في حالة المريض؛ حيث اختفى النزيف بشكل كبير، كما تحسنت حالة الوعي لدى المريض وعاد له قدر كبير من الحركة في الجانب الأيمن من جسمه.
وأفاد التجمع الصحي بأنه في ظلّ الجهود المستمرة للفريق الطبي والعلاج الطبيعي المكثف، تم نقل المريض إلى القسم الداخلي لاستكمال علاجه ومتابعته، فيما لا يزال المريض يتلقّى الرعاية الطبية اللازمة لضمان استعادة صحته بشكل كامل.