مكة المكرمة.. إنقاذ حاج إثيوبي بعد انخفاض حادّ في درجة الوعي

وبيّن أنه تم إجراء عملية جراحية دقيقة لتفريغ النزيف تحت تأثير مخدر موضعي ومهدئ، وبعد العملية تمّ نقل المريض إلى وحدة الرعاية المركزة لمتابعة حالته وتلقّي العلاج اللازم، وأظهرت الفحوصات المتكررة، بما في ذلك الأشعة المقطعية، تحسنًا ملحوظًا في حالة المريض؛ حيث اختفى النزيف بشكل كبير، كما تحسنت حالة الوعي لدى المريض وعاد له قدر كبير من الحركة في الجانب الأيمن من جسمه.